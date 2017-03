ほぼ日の「生活のたのしみ展」初日！

糸井重里さんのWEBサイト「ほぼ日」さんのイベント

「生活のたのしみ展」に参戦してきました!

3月24日から3日間限定で六本木ヒルズで開催されています。

11時開場のところ、

12時前に会場に到着するも、すでに大賑わい!

しまった!出遅れた~!!

混雑をかき分けて、憧れの方々のお店へGO!

伊藤まさこさんの「日本のかご」のお店で

竹の小さな平かごを一つ。

大段まちこさん、岡尾美代子さん、岡村佳織さんの

「A VERY MERRY EVERY DAY to you」で

マスキングテープとくまちゃんのポスターを購入しました。

文楽の器や飯島奈美さんのお弁当も欲しかったのですが、

乳飲み子を抱えてこの混雑は危険と断念しました…。

特に、三國万里子さんとなかしましほさん姉妹の

「長津姉妹店」が会場をぐるっと囲むほどの大行列。

なかしまさんの限定クッキーボックスは

お目当てのひとつだったので残念でした…。

あまりお買い物はできませんでしたが、

憧れの方々に会えて、

素敵なものをたくさん見ることができて

とても楽しかったです。

そして! 「ほぼ日」のスタッフの方が

みなさんとっても楽しそうに

お仕事しているのが印象的でした。

人を楽しませるだけでなく

社員も楽しんでいるなんて

素敵な会社だなぁ、ほぼ日…。