シャネル　14年ぶり！新作フレグランス発表会へ♡

シャネルより2017年9月1日に全国発売される新フレグランス、

その名も

『ガブリエル シャネル オードゥ パルファム』

シャネルの本名、ガブリエル。

性 シャネル

名 ガブリエル

気質 型破り

専属の4代目調香師のオリヴィエ ポルシュが、

彼女をイメージして作った香り=輝きに満ちた究極の白い花。

上品な香りを持つジャスミン・爽やかなオレンジブロッサム・

スパイシーなイランイラン・爽やかで柔らかい甘い香りのチュベローズの香りが

絶妙なバランスで重なり合っていました。

世界中の人々に愛されているシャネル、

柔らかい優しい香りは

シャネルの素の一面を見せてもらったかのようです。

お世辞抜きで

”ずっと包まれていたい香り” でした!

10年先も100年先もずっと世の人々に愛される香りになることと思います。

そんな素敵なフレグランスは、これまた美しいボトルに入っています。

私のフレグランスボトルのイメージは、どっしりとしたイメージでしたが、

”ガブリエルシャネル”は、とても繊細なガラスを使用し

中のフレグランス自体の輝きを際立たせるこだわりのあるボトルとなっていました。

新作発表会が行われた代官山のギャラリーは、

シャネルらしい、繊細でラグジュアリーで、

昼間の髪を振り乱して家事育児をしている私を忘れさせてくれる、

とっても素敵な空間となっていました!

美しいドリンク、お料理をいただきながら、

素敵な100人隊の皆さんや編集部の方とご一緒でき、

これまた美しいシャネルの方に説明をしていただき

至福の時でした♡

mieちゃん・cocoちゃんと香りを体験できるコーナーにて

みっちちゃんとボトルをイメージしたオブジェのコーナーにて

QUOTESのコーナーのsayakoちゃん

ため息が出るくらい後ろ姿も美しいsayakoちゃんの

立っているスペースに書かれている名言もまた素敵!

・BE YOURSELF: ありのままの自分でいる

・CHOOSE YOUR DESTINY: 自分の運命を選びとる

・CHOOSE,DESIRE AND BE: 洗濯、欲求、そしてありのままの自分

・CONQUER YOUR DESTINY: 自らの運命を切り拓く

・I DECIDED WHO I WANTED TO BE AND THAT IS WHO I AM:

”なりたい自分になると決めた それが今の私”

ガブリエルシャネル

・I WANT TO BE PART OF WHAT HAPPENS: ”私は、来るべきももの側にいたい”

ガブリエルシャネル

potocallにて♪

そうそう、

フレグランスを楽しむためのプチ情報もシャネルの方に教えていただきました!

*プチ情報1*

お店などでフレグランスをお試しする時、

何種類もの香りを試すと香りがわからなくなってしまうそうです。

それをリセットするには・・・・

なんと、匂いになれた自分の皮膚の匂いを嗅ぐと

リセットされるとのこと!

その後また香りのお試しを楽しんでみてください♪とのこと!

*プチ情報2*

フレグランスのつける場所は基本好みですが、

自分も周りもさりげなく香りを感じたいなら

お腹周りが良いとのこと。

また、ふわっとした香りを楽しみたいなら、

スカートなどの裾につけても良いとのこと(シミなどにはご注意を)。

歩くたたびにふわりと香るなんて、素敵女性ですね!

また、髪の毛を香らせたいなら空中に吹き付けて、

その下をくぐるとさりげなくフレグランスがついてくれるそうです。

以上プチ情報でした♪

素敵な発表会に参加させていただいたうえに、

さらに素敵なお土産まで♡

大切に使わせていただきます♡

ありがとうございました!!

世界中の人を魅了しているシャネル

私も、黒に白のロゴを見るだけで、

気分までhappyになってしまいます。

14年ぶりの新作フレグランス”ガブリエルシャネル”も

私の心を奪っていきました・・・

全国発売は 2017年9月1日ですが、

シャネル銀座、表参道 シャネルブティック、

NEWoMan店、GINZA SIX店ではすでに先行販売中!

とのことです。

