梅雨入りして若干肌寒いので７分袖の抜き襟シャツを久々に。
ボルドーカラーは地黒な私にも肌なじみがよく、好きな色のひとつです😌
最近お気に入りのシルバーアクセとも好相性。
デニムはユニクロ。適度なダメージと切りっぱなし感も秀逸。
（ユニクロのさらなる進化に驚く今日このごろです・・・）
tops/journal standard
bottom/uniqlo
bag/pettica
shoes/converse
pierce/rada
bangle/globalwork
梅雨入りして若干肌寒いので７分袖の抜き襟シャツを久々に。
ボルドーカラーは地黒な私にも肌なじみがよく、好きな色のひとつです😌
最近お気に入りのシルバーアクセとも好相性。
デニムはユニクロ。適度なダメージと切りっぱなし感も秀逸。
（ユニクロのさらなる進化に驚く今日このごろです・・・）
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この記事へのコメント （1）
たなやんさんこんにちは☺今日は肌寒いですよね、衣替えしてしまったので、慌てて長袖羽織ってます☺私もユニクロの進化には驚いてます‼ジーンズいいですね☺ユニクロは靴を最近買いました。楽ですよ、ユニクロと無印は生活に欠かせないです。では御体御自愛して下さい。サクラ小町より