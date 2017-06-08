今日なに着てる？

今日のコーデ

083

たなやん

梅雨入りして若干肌寒いので７分袖の抜き襟シャツを久々に。
ボルドーカラーは地黒な私にも肌なじみがよく、好きな色のひとつです😌

最近お気に入りのシルバーアクセとも好相性。

デニムはユニクロ。適度なダメージと切りっぱなし感も秀逸。
（ユニクロのさらなる進化に驚く今日このごろです・・・）

 

tops/journal standard
bottom/uniqlo
bag/pettica
shoes/converse
pierce/rada
bangle/globalwork

この記事へのコメント （1）

  1. サクラ小町

    たなやんさんこんにちは☺今日は肌寒いですよね、衣替えしてしまったので、慌てて長袖羽織ってます☺私もユニクロの進化には驚いてます‼ジーンズいいですね☺ユニクロは靴を最近買いました。楽ですよ、ユニクロと無印は生活に欠かせないです。では御体御自愛して下さい。サクラ小町より

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083 たなやん 愛媛県 ライター

LEE100人隊

32歳／夫、娘（1歳）／手づくり部／ファッションと食べること、写真を撮ることが好きな田舎暮らしの主婦ライターです☺︎

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