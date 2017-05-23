先週も記録がてら撮ってみました。
水曜日に着たmina perhonenのワンピースは一見モザイクっぽいけれどよく見ると魚柄（笑）。
インパクトがありそうで、着てみると案外馴染むので気に入っています。
麻素材なのでこれからのシーズン、大活躍のはず。
写真左上から
Monday — Top: THE SHINZONE, Trousers: MARGARET HOWELL, Shoes: Patrick Cox Warabee
Tuesday — Top: DRESSTERIOR, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: FABIO RUSCONI
Wednesday — Jacket: FRAMeWORK, Dress: mina perhonen, Shoes: FABIO RUSCONI
Thursday — Blouse & Trousers: Scye, Shoes: FABIO RUSCONI
Friday — Shirt: Scye, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: repetto
この記事へのコメント （1）
コーディネート可愛いなぁと思いつつ、洋服を横向きで撮るって新鮮💡正に通勤で歩いてるみたい😊