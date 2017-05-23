今日なに着てる？

１週間の仕事服

057

pepi

先週も記録がてら撮ってみました。
水曜日に着たmina perhonenのワンピースは一見モザイクっぽいけれどよく見ると魚柄（笑）。
インパクトがありそうで、着てみると案外馴染むので気に入っています。
麻素材なのでこれからのシーズン、大活躍のはず。

写真左上から
Monday — Top: THE SHINZONE, Trousers: MARGARET HOWELL, Shoes: Patrick Cox Warabee

Tuesday — Top: DRESSTERIOR, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: FABIO RUSCONI

Wednesday — Jacket: FRAMeWORK, Dress: mina perhonen, Shoes: FABIO RUSCONI

Thursday — Blouse & Trousers: Scye, Shoes: FABIO RUSCONI

Friday — Shirt: Scye, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: repetto

この記事へのコメント （1）

  1. 024 アオイ

    コーディネート可愛いなぁと思いつつ、洋服を横向きで撮るって新鮮💡正に通勤で歩いてるみたい😊

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057 pepi 神奈川県 販売促進（インテリア関連）

LEE100人隊

39歳／夫・息子（5歳・1歳）／手づくり部・料理部／インテリアを軸にライフスタイルに関わることをいろいろ楽しんで暮らしています。ていねい、かつスッキリとした暮らしが目標。チャレンジ精神をずっと失わずにいるための原動力は、根本にあるミーハー精神です。

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