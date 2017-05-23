今日なに着てる？

先週も記録がてら撮ってみました。

水曜日に着たmina perhonenのワンピースは一見モザイクっぽいけれどよく見ると魚柄（笑）。

インパクトがありそうで、着てみると案外馴染むので気に入っています。

麻素材なのでこれからのシーズン、大活躍のはず。

写真左上から

Monday — Top: THE SHINZONE, Trousers: MARGARET HOWELL, Shoes: Patrick Cox Warabee

Tuesday — Top: DRESSTERIOR, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: FABIO RUSCONI

Wednesday — Jacket: FRAMeWORK, Dress: mina perhonen, Shoes: FABIO RUSCONI

Thursday — Blouse & Trousers: Scye, Shoes: FABIO RUSCONI

Friday — Shirt: Scye, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: repetto