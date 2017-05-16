新しい一週間が始まってしまったけれど、これは先週の仕事服。
バタバタ過ぎて自撮りする時間はないけれど、こんな感じなら撮れそう。
今週何着たっけ？なんて日々の忙しさについつい忘れちゃいそうなので、自分の記録用にもいいかも。
写真左上から
Monday — Jacket: IENA, T-shirt & Trousers: MARGARET HOWELL, Shoes: GU
Tuesday — Blouse: OPEQUE, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: FABIO RUSCONI
Wednesday — Blouse: SEE BY CHLOE, Linen Knit Jacket & Shoes: MARGARET HOWELL
Thursday — Dress: mina perhonen, Shoes: FABIO RUSCONI
Friday — Top: Uniqlo, Trousers: Journal Standard relume, Gilet: MHL., Shoes: repetto
この記事へのコメント （1）
できる女！って感じのカッコイイコーデですね〜。この時期、朝は寒いけど昼間は夏のように暑かったりと難しいですよね！ワンピ可愛い💕