今日なに着てる？

１週間の仕事服

057

pepi

新しい一週間が始まってしまったけれど、これは先週の仕事服。
バタバタ過ぎて自撮りする時間はないけれど、こんな感じなら撮れそう。

今週何着たっけ？なんて日々の忙しさについつい忘れちゃいそうなので、自分の記録用にもいいかも。

写真左上から
Monday — Jacket: IENA, T-shirt & Trousers: MARGARET HOWELL, Shoes: GU

Tuesday — Blouse: OPEQUE, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: FABIO RUSCONI

Wednesday — Blouse: SEE BY CHLOE,  Linen Knit Jacket & Shoes: MARGARET HOWELL

Thursday — Dress: mina perhonen, Shoes: FABIO RUSCONI

Friday — Top: Uniqlo, Trousers: Journal Standard relume, Gilet: MHL., Shoes: repetto

この記事へのコメント （1）

  1. 096 ちーさん

    できる女！って感じのカッコイイコーデですね〜。この時期、朝は寒いけど昼間は夏のように暑かったりと難しいですよね！ワンピ可愛い💕

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057 pepi 神奈川県 販売促進（インテリア関連）

LEE100人隊

39歳／夫・息子（5歳・1歳）／手づくり部・料理部／インテリアを軸にライフスタイルに関わることをいろいろ楽しんで暮らしています。ていねい、かつスッキリとした暮らしが目標。チャレンジ精神をずっと失わずにいるための原動力は、根本にあるミーハー精神です。

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