新しい一週間が始まってしまったけれど、これは先週の仕事服。

バタバタ過ぎて自撮りする時間はないけれど、こんな感じなら撮れそう。

今週何着たっけ？なんて日々の忙しさについつい忘れちゃいそうなので、自分の記録用にもいいかも。

写真左上から

Monday — Jacket: IENA, T-shirt & Trousers: MARGARET HOWELL, Shoes: GU

Tuesday — Blouse: OPEQUE, Skirt: MARGARET HOWELL, Shoes: FABIO RUSCONI

Wednesday — Blouse: SEE BY CHLOE, Linen Knit Jacket & Shoes: MARGARET HOWELL

Thursday — Dress: mina perhonen, Shoes: FABIO RUSCONI

Friday — Top: Uniqlo, Trousers: Journal Standard relume, Gilet: MHL., Shoes: repetto