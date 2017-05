May the 4th!! 辻利のミスド、やっと食べた〜♡

ずっと気になっていたミドリの奴。

緑茶と迷ったけど、やはり紅茶でいただきました。

白玉&あんこ&生クリーム&チョコ&抹茶

私には少し甘かった。

ポンデリングがちょうどよい。

他の2種類も食べなくては!

オールドファッションは想像つくけど、わらび餅が気になる〜。

ではみなさま、良い休日を!

May the 4th be with you!!!