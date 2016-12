久しぶりに電車に乗っておでかけでした。

ご近所服は山ほどあるのに、着ていける服がない(汗)ということでお店へ。

メンズライクのロングコートにコーデュロイタイトスカートを購入。

コートはリバーシブルなので、グレーとネイビーで使えます。

手首を折り返してもかわいいです。薄手ですがあったかくて軽い!!

この日は、それでも寒そうだったので中にロングカーデを。

1月号の「旬の重ね着コーデ」を参考にさせてもらいました。

WP/Wフェイスロングチェスター / apart by lowrys

スリットコーデュロイスカート / apart by lowrys

チェックストール /WEGO

おつきさまピアス / MODA300+’

おつきさまが2つセットだったのですが、片方は手持ちのものと。

なんとかまとまったかな。。。

来年はもう少しきちんと服をそろえておきたいです。