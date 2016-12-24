おでかけ部

オクシロモン コマチ TBあきなこ

TB

あきなこ

今回の弾丸ツアーで 一番楽しみにしていた
オクシロモン

人気の 和風そぼろカリー や
エスニックカリー、
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私がオーダーした バターチキンカリー
img_2751

そして デザートセットは、
チーズケーキ と カスタードプリン
img_2748

あぁ また すぐにでも行きたい！
訪問予定の方は 予約がオススメですよ

この記事へのコメント （2）

  1. TB あきなこ

    ちひろさん　こちらこそ、ごあいさつが遅くなってごめんなさいね♥今年もよろしくお願いします！
    オクシロモンは人気なのがよく分かります＾＾

  2. 001 ちひろ

    オクシロモン、カレーはもちろんカスタードプリンもすっごく人気ですよね！
    予約して食べに行かねばっ(*^^*)
    あきなこさん、今年度もどうぞよろしくお願いします♪

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TB あきなこ 神奈川県 主婦兼ヘアアクセサリー作家

LEE100人隊トップブロガー

33歳／夫・娘（10歳）・息子（7歳・4歳）／手づくり部、料理部／ 大阪出身 神奈川在住13年目。 お買い物と食べるコトが大好きです handmade、ヘアアクセサリー「cocoito」としても活動中です。 今年度もよろしくお願いします

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