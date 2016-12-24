オクシロモン コマチ TBあきなこ

今回の弾丸ツアーで 一番楽しみにしていた
オクシロモン
人気の 和風そぼろカリー や
エスニックカリー、
私がオーダーした バターチキンカリー
そして デザートセットは、
チーズケーキ と カスタードプリン
あぁ また すぐにでも行きたい！
訪問予定の方は 予約がオススメですよ
今回の弾丸ツアーで 一番楽しみにしていた
オクシロモン
人気の 和風そぼろカリー や
エスニックカリー、
私がオーダーした バターチキンカリー
そして デザートセットは、
チーズケーキ と カスタードプリン
あぁ また すぐにでも行きたい！
訪問予定の方は 予約がオススメですよ
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この記事へのコメント （2）
ちひろさん こちらこそ、ごあいさつが遅くなってごめんなさいね♥今年もよろしくお願いします！
オクシロモンは人気なのがよく分かります＾＾
オクシロモン、カレーはもちろんカスタードプリンもすっごく人気ですよね！
予約して食べに行かねばっ(*^^*)
あきなこさん、今年度もどうぞよろしくお願いします♪