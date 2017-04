“フィンランド100周年をお祝いする”マリメッコの新コレクションで限定トートを手に入れよう！

“Being true to who we are”

マリメッコ創設者のアルミ・ラティアは、創業初期から女性が「自分自身を表現すること」「社会で活躍できるように」と、女性の権利拡大のための革新的なシルエットや非具象的なプリントを創ってきました。

今シーズンは、アーカイブのデザインやパターンに、新しいアイディアを融合させ、着ることによって女性が強さを感じられるような服を提案。

さらに、100周年を迎える祖国フィンランドを祝って、デザインアーカイブから厳選した、1960~70年代の象徴的なドレスとスカートが限定版として登場しています。

当時を感じるテキスタイルブランドならではのパターンは、アーカイブなのに新しい! マリメッコらしいコレクションになっています。

※全国のマリメッコショップと公式オンラインストアでは、3月17日(金)~4月6日(木)の期間中に、16,200円(税込)以上ご購入いただいた方に、日本限定のスペシャルカラーのロゴ柄ファブリックバッグプレゼントを実施します。これも見逃せません!

(バッグは数量限定のため、無くなり次第終了。)

